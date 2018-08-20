Газ в домах на ул. Осташева в Туле может появиться уже в середине сентября

Фото из архива Myslo.

Пуск газоснабжения будет осуществляться в две очереди. Ориентировочные даты – 15 сентября и 1 октября.

На еженедельном оперативном совещании губернатор Тульской области рассмотрел обращения граждан. Один из вопросов — газификация ул. Осташева.

– Нашу улицу обещали газифицировать еще в апреле, но газа до сих пор нет. Вряд ли он появится и к зиме, заготавливаем дрова, — сказал главе региона житель одного из домов.

По словам главы городской администрации Евгения Авилова, газификация ул. Осташева будет проходить в две очереди. Необходимые работы по подключению первой очереди были закончены еще 24 апреля, соответствующая документация для проведения приемки была направлена в управление Гостехнадзора 1 июня.

Комиссия из представителей Тулагоргаза, Энергогаза и СК «Монолит» выявила 14 замечаний по данному объекту. Все недочеты подрядчик устранит до 22 августа. После проверки специалисты «Тулагоргаза» организуют врезку и пуск газа в дома. Ориентировочная дата — 15 сентября.

Строительно-монтажные работы газосетей в домах второй очереди начались 10 мая, они завершились 15 августа. Городские власти планируют закончить оформление документации до 1 сентября.

Первые испытания нового газопровода намечены на 5 сентября. Если данный объект будет принят, газ появится в домах уже 1 октября 2018 года.

Евгений Авилов подчеркнул, что сейчас ведется активная работа с жителями по заключению договоров. На сегодняшний день договоры заключены лишь с 30% собственников частных домов. В администрации подчеркивают, что без заключения этих соглашений пуск газа осуществлен не будет.