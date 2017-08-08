Жители улицы Осташева в Туле: «Всем бесплатно газ, кроме нас!»

Фото Максима Грищука.

Жителям домов по четной стороне улицы Осташева предложили либо ждать до 2019 года, либо подключаться сейчас, но за 29 тысяч рублей.

Уже более пяти лет жители улицы Осташева в Пролетарском округе Тулы ждут, когда же наконец в их домах появится голубое топливо.

По различным причинам газификация каждый раз откладывалась. Но

в этом году власти заявили: работы будут выполнены, и до конца

2017 года газ появится. Работа предстоит огромная – газифицировать почти весь частный сектор в районе Площадки.

Общая мечта разделила жителей буквально пополам. Владельцы нечетных домов в начале лета заплатили около 6600 рублей за подготовку проекта газификации их домов и установку двух приборов учета. И теперь им остается только дожидаться, когда газ наконец-то пойдет по трубам.

Тем же, кто живет на четной стороне улицы Осташева, индивидуальный проект обошелся примерно в 8600 рублей. Но это не самая большая беда: им предстоит заплатить еще 29 тысяч рублей с каждого дома только за то, чтобы газопровод дотянули от противоположной стороны улицы до их забора.

Татьяна Фишер – Чем мы хуже тех, кто живет на нечетной стороне? – возмущается жительница дома №120 Татьяна Фишер. – Мы и так сдали на две тысячи больше на проект. Так еще надо заплатить за подключение! Всем проводят газ бесплатно, кроме нас. Другой вариант: ждать до 2019 года, когда стартует новая программа. Но попадем мы в нее или нет – это еще вопрос. Выбор сложный: сумма немаленькая, но и еще одну зиму топить дом углем и дровами не хочется.

Как же так вышло, что именно жителям четной стороны выпала участь платить за подключение?

История уходит своими корнями в 2012 год, когда только появилась информация о том, что улица будет газифицирована.

15 февраля 2012 года ООО «Центральная Инвестиционная ТеплоЭнергетическая Компания» (далее «ЦИТЭК») получило в аренду на 11 месяцев земельный участок с кадастровым номером 71:30:000000:162, расположенный вдоль домов по четной стороне улицы Осташева, далее по Замочной и Пролетарской для строительства подземного газопровода низкого и среднего давления.

Александр Пасюта – На момент оформления земельного участка для строительства газопровода участок по четной стороне улицы Осташева находился в аренде у ООО «ЦИТЭК», который по договору с АО «Тулагоргаз» должен был проложить газопровод до Пролетарской набережной. Поскольку ООО «ЦИТЭК» – пользователь земли, по которой должен был пройти газопровод для четной стороны, строительство на этом участке невозможно, – пояснил Myslo начальник МУ «Управление капитального строительства» Александр Пасюта. – Если изымать земли и включать их в проект, то несколько лет уйдет на оформление, корректировку и экспертизу проекта. В итоге остановится газификация всего микрорайона.

На сегодняшний день земельный участок – по факту это тротуар вдоль частных домов – все еще находится в аренде у ООО «ЦИТЭК». Но ни подземного, ни наземного газопровода на улице Осташева за пять лет так и не появилось. Работы начались было и застопорились.

Из-за того, что земля, которая никак не используется, до сих пор в аренде, четную сторону улицы не включили в проект. И именно поэтому жителям придется платить за подключение к газу.

Кстати, положительное заключение государственной экспертизы проекта газификации микрорайона было получено еще в 2014 году. И уже тогда было известно, что в проект вошли 328 домов, а еще 147 – лишь потенциальные абоненты.

– Собственники домов по улице Осташева (четная сторона) имеют право подключиться к газопроводу после его строительства и передачи в муниципальную собственность. Срок газификации – до конца 2017 года, – уточнил начальник Управления капитального строительства.

Что касается платы за подключение, Александр Пасюта пояснил: эту сумму жители должны будут заплатить после прокладки газопровода по противоположной стороне.

– Платить они будут эксплуатирующей газопровод организации, которая определится после ввода объекта в эксплуатацию газопровода и регистрации права собственности. Стоимость присоединения едина, и от того, кто будет эксплуатировать газопровод, не зависит, – пояснил Александр Пасюта.

Тем не менее, жители четной стороны улицы Осташева надеются, что вопрос с земельным участком удастся урегулировать и им не придется дополнительно платить за подключение к газу.