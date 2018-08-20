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В Тульской области при обрушении старого балкона пострадал ребёнок
Фото: СУ СК России по Тульской области

В Тульской области при обрушении старого балкона пострадал ребёнок

Жильцы квартиры упали с высоты второго этажа и получили телесные повреждения.

Плавским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тульской области проводится доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, со стороны одной из управляющих компаний, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ.

Как сообщает пресс-служба ведомства, накануне около 19.00 в пос. Мичуринский Тепло-Огаревского района Тульской области мужчина, женщина и несовершеннолетний ребёнок вышли на балкон своей квартиры на втором этаже. Старая конструкция не выдержала нагрузки и рухнула вниз.

У женщины диагностирован перелом руки, мужчина отделался ушибом, у мальчика повреждено бедро. Госпитализация пострадавшим не потребовалась, необходимую помощь им оказали в местном травмпункте.

Следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, изъята техническая документация управляющей компании. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:18 +1
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Место
Тульская областьТепло-Огаревский район

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