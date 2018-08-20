В Туле стартовал образовательный слет для старшеклассников и студентов «Кадры будущего для регионов»

20 августа 2018 года в Центре образования №1 им. Героя России Горшкова стартовал 3-дневный образовательный интенсив (он же слёт) старшеклассников и студентов.

Тульская область стала одним из семи регионов России, где в пилотном режиме реализуется стратегическая инициатива «Кадры будущего для регионов». Соглашение об участии Тульской области в проекте было заключено в ходе переговоров губернатора региона Алексея Дюмина с руководством АСИ. Кстати, впервые об этой стратегической инициативе было заявлено в марте 2018 года на заседании Наблюдательного совета АСИ, в состав которого входит Алексей Дюмин.

– Мы хотим сформировать в рамках инициативы региональные лидерские команды из числа талантливых детей, молодёжи и их наставников, некие «команды развития» регионов. Необходимо создать в стране целостную систему поддержки и развития талантливых детей, интегрирующую в себе возможности таких площадок, как «Кванториумы», региональные «Сириусы», центры дополнительного образования и детского творчества, современные производства, — заявила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, запуская проект в апреле этого года.

Одной из важных задач инициативы «Кадры будущего для регионов» является наполнение новым содержанием программ выявления и поддержки талантливых детей и молодёжи, развития их лидерских качеств и формирования профессиональных интересов. Напомним, что в Тульской области по поручению губернатора Алексея Дюмина созданы два центра для одаренных детей.

– «Кадры будущего для регионов» — это возможность для школьников 14-17 лет не только придумать проект, направленный на развитие своего родного края, но и при поддержке наставников — тьюторов 18-21 лет — воплотить его в жизнь. В течение года эта инициатива будет воплощаться на территории семи регионов, в том числе и в Тульской области, — пояснил Юрий Юрманов, руководитель Всероссийского проекта «Поколение уверенного будущего», руководитель событийного портала «Город сейчас», член Забайкальского регионального отделения Союза десантников России. — Надеюсь, что тульские ребята, которые участвуют в слете, смогут собрать вокруг себя команды, чтобы вместе работать над своими проектами.

Оксана Осташко, министр образования Тульской области, зачитала участникам слета приветствие губернатора региона Алексея Дюмина:

– Тульская область всегда славилась талантливыми учеными, изобретателями, новаторами. Интеллектуальный потенциал нашего края является надежным фундаментом развития инновационной экономики, а молодые творцы и исследователи составляют главную платформу будущего нашей области. Слет старшеклассников — уникальный форум, в рамках которого вы проведете научный поиск и получите результаты, которые могут быть применены в реальном секторе экономике региона. Надеюсь, что в ходе слета вы получите незабываемые впечатления, обменяетесь опытом, обретете новых друзей. Желаю вам всегда верно следовать своему призванию, быть амбициозными в постановке задач, настойчивыми в достижении цели, творить на благо людей и Тульской области!

Светлана Тетерская, кандидат педагогических наук, проректор Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, напомнила, как всё начиналось. Сначала ребятам надо было написать эссе на портале «Одаренные дети». Из Тульской области поступило около 5 тысяч заявок! Из них отобрали 2 тысячи, соответствующих требованиям АСИ. Кстати, тульские девчонки оказались гораздо активнее мальчишек в подаче заявок.

О чем писали тульские школьники в своих эссе? На первом месте оказалась тема экологии, на втором и третьем местах — темы, связанные с урбанизацией и развитием молодежи. Например, как улучшить инфраструктуру города, удобную общения.

Открытый конкурс заявок прошли 200 мальчишек и девчонок в возрасте от 14 до 17 лет, которые стали участниками слета.

– Все три дня слета мы будем говорить только о ваших мечтах. Зачастую мы, взрослые, занимаемся проектами, когда пытаемся решить какую-то проблему. И редко задумываемся о своей мечте. «Кадры будущего для регионов» именно про мечту — о вашей будущей профессии. Очень надеюсь, что этот интенсив поможет вам стать ближе к своей профессии, — сказала Светлана Тетерская. — Все вы разделитесь на СПИКи — социально-профессиональные инициативы команд. Может быть, за эти три дня у вас не появятся готовые проекты, но инициативные команды сложатся обязательно!

Как пояснили кураторы проекта, стратегическая инициатива для ребят не закончится с окончанием слета. В течение года они продолжат свое обучение на портале «Мобильное электронное образование». Причем «посещать» интерактивные онлайн-курсы «Мобильного электронного образования» сможет бесплатно вся школа, где учится тот или иной участник проекта.

Настя Рожкова, студентка 4-го курса факультета «Политология» ТулГУ, участвует в «Кадрах будущего для регионов» в качестве тьютора:

– В Тульской области все тьюторы — студенты вузов. Я узнала о такой возможности от своего преподавателя. И так как я люблю всякие активности, люблю учиться и общаться, то решила заполнить анкету. Написала эссе, прошла конкурсный отбор и 3-дневный интенсивный курс. Мы выполняли те же самые задачи, представляли свои проекты и инициативы — всё это предстоит делать школьникам. А мы теперь знаем, какая помощь им нужна.

По словам Насти, ей интересно участвовать в такой образовательной программе, так как у нее есть свой проект, связанный с экологией. Это возможность найти новые идеи и познакомиться с людьми, которые могут помочь в дальнейшем реализовать задуманное.

– А вот слово «тьютор» мне не очень нравится, предпочитаю называться наставником, — заметила Настя.

Александр Козлов, ученик 10-го класса тульской гимназии №20, на слете стал членом команды «Счастливые»:

– Я занимаюсь в экологическом центре, там узнал, что можно стать участником такого вот образовательного проекта. Мне интересны химия и биология, в будущем хочу стать химиком, правда, пока не решил, какой именно, возможно, аналитической химией, нефтехимией или химией полимеров. Думаю, участие в образовательном проекте АСИ даст мне больше информации, на основании которой я смогу сделать правильный выбор учебного заведения и направления будущей профессии.

13-летний Даниил Левин из 7-го класса новомосковской школы №23 оказался самым молодым участником слета:

– Я писал эссе про экологию Новомосковска, это очень актуальная тема для нашего города химиков. Я пока не определился со своей будущей профессией, надеюсь, тут мне с этим помогут. Не жалко ли последних дней каникул потратить на учебу? Нет! Тут весело и интересно, ни минуты для скуки! Надеюсь, у меня появятся новые друзья.

Дарья Михтеева приехала на слет из Щекино:

– Тут я представляю отделение тульского кванториума. Занимаюсь на отделении «Наноквантум» биологией и химией. Для себя я уже решила, кем стану, — хирургом. Здесь я, надеюсь, только укреплюсь в своем решении. Очень хочу помогать людям и считаю профессию врача самой гуманной на свете. Правда, в моей семье нет ни одного медика — только полицейские. Я думаю, что найду тут новых друзей и получу новые навыки, в том числе коммуникативные. Тут всё построено на командной работе, и это здорово!

В течение трех дней школьники будут учиться азам проектного творчества, пройдут тренинги по самоанализу и работе в командах над собственными проектами, научатся презентовать и защищать свои проекты. Участники проектной школы будут работать над своими проектами в течение года. Авторы лучших смогут поехать в Москву на форум «Наставник» и на образовательную смену в центр «Сириус» в Сочи.