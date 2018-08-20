Фестиваль «Школодром-2018»: Знакомьтесь, команда «Совята»!
Еще одна заявка – от уже знакомого нам, замечательного семейства Трусовых. В прошлом году им достался главный приз «Школодрома».
Мы с радостью представляем вам команду «Совята», победителей прошлогоднего фестиваля.
Состав команды:
- Капитан — Дмитрий Трусов, школьник (11 лет), ученик ЦО №20,
- Михаил Трусов, дошкольник (5 лет),
- Сергей Трусов, папа,
- Екатерина Трусова, мама.
Девиз:
Слово «Мы» сильней, чем «я»,
«Совята» — дружная семья!
Готовим крылья мы на взлет,
Пусть нам сегодня повезет!
Вот что рассказывают о себе сами участники:
«Наша семья — четыре с половиной друга:
Сережа, Катя, Дима, Миша и усатая зверюга.
Мы ведем активный образ жизни. Любим выезжать на природу, путешествовать на машине или просто весело проводить время в парке и на соседнем стадионе. Участвуем в семейных эстафетах. В непогоду в свободные вечера играем в настольные игры.
Дима учится в 6-м классе, закончил все предыдущие классы с похвальными листами. В этом году своими достижения заслужил путевку в летнюю смену „Артека“. Вернулся из лагеря с массой положительных эмоций и хорошим зарядом на новый учебный год. Играет в футбол и имеет коричневый пояс по каратэ.
Миша готовится пойти в школу через год. Занимается спортивной гимнастикой, показывает хорошие результаты в плавании».
Редакция «Слободы» и Myslo желает «Совятам» победы!
А мы напоминаем, что 2 сентября в ЦПКиО им. П. П. Белоусова состоится ставший уже традиционным школьный фестиваль для детей и их родителей «Школодром». Организаторы праздника — газета «Слобода» и портал Myslo.
На площадке вокруг главного фонтана в парке развернется большая интерактивная развлекательно-обучающая площадка.
Вы хотите проверить себя и свою семейную команду? Тогда быстрее регистрируйтесь для участия! Это просто — надо прислать письмо на news@myslo.ru (копию, пожалуйста, отправьте на koroleva_u@bk.ru) с пометкой «ШКОЛОДРОМ-2018 ЗАЯВКА».
Жилой комплекс «Петровский квартал». Жизнь с комфортом. ООО «Альянс-Строй», проектная декларация опубликована на сайте петровский-квартал.рф.
От «Петровского квартала» вас ждут ведущий и интересные игры нашего детства (городки, резиночки, классики, скакалки). Участникам — подарки и сувениры от партнера.
Автосалон «Лада Тула» на Рязанской.
Для участников автосалон подготовит:
- картонную фотозону самого народного автомобиля (элементы прорисовки LADA Granta, дорожные знаки, дорожка);
- активные игры от аниматора — гонщика из мультфильма «Щенячий патруль» (например, детский патруль, запутанные дорожки следов, ветровая пушка и другие);
- мастер-класс по созданию ароматизаторов: каждый желающий может попробовать сделать абсолютно любую композицию и смешать любимые запахи в один. Свою поделку можно будет получить в подарок.
- зону настольных игр для всей семьи, где можно будет отдохнуть и поиграть всей семьей или с друзьями (игры будут подобраны в зависимости от желания участвующих).
Ждем всех на веселый «Школодром-2018». Хорошее настроение, теплую погоду и классные призы гарантируем!