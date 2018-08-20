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На тульском «Газоне» пройдёт телешоу «Подмосковные вечера»
Фото из архива MySlo

На тульском «Газоне» пройдёт телешоу «Подмосковные вечера»

Гостей молодёжного пространства ждут гимнастика, настольные игры, экскурсия и многое другое.

Во вторник, 21 августа, в 10.00 в тульском кремле пройдёт тренировка по оздоровительной гимнастике от Андрея Мельшияна. В 19.00 состоится открытое занятие по стретчингу.

В «Игротеке» с 14.00 до 20.00 – «Монополия», «Имаджинариум», «Дженга», «Уно», «Дневник авантюриста», «Экивоки» и прочие игры. В 18.00 – ТВ-шоу «Подмосковные вечера».

На площадке «Неформальное образование» в 15.30 состоится тренинг «Желанья желанные – хочушки хотельные» от психолога и арт-терапевта Марии Хомяковой. В 17.00 – новая встреча клуба иностранного общения от школы «ЛэнАрк» – речь пойдёт о сказочном и прекрасном городе.

В 19.00 состоится экскурсия по Всехсвятскому некрополю «Письма, адресованные вечности». Сбор группы в 18.50 у стойки с надписью «Газон» в Тульском кремле, отъезд группы – в 19.00. Предварительная запись – тут. На сцене с 19.00 до 21.00 будет работать открытый микрофон.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:44 +1
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