Туляки станут музыкальным инструментом в перформансе группы «Playtronica»

Фото: polymus.ru

Мероприятие состоится на территории кластера «Октава» в воскресенье, 26 августа.

Группа «Playtronica» оживляет материальные объекты вокруг и возвращает людям дух изобретательства! Музыканты делают предметы интерактивными и дают обычным вещам собственный голос.

Новое выступление группы на «Октаве» тоже будет необычным: в качестве музыкального инструмента выступят сами туляки, а музыка сложится из заранее записанных звуков города.

Группа Playtronica привезет в Тулу специальное устройство с площадками-контактами. Когда на два противоположных контакта станут два человека и прикоснутся друг к другу — запустится звук. Когда таких звуков станет несколько, они сложатся в особую, городскую музыку.