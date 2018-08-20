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Туляки станут музыкальным инструментом в перформансе группы «Playtronica»
Фото: polymus.ru

Туляки станут музыкальным инструментом в перформансе группы «Playtronica»

Мероприятие состоится на территории кластера «Октава» в воскресенье, 26 августа.

Группа «Playtronica» оживляет материальные объекты вокруг и возвращает людям дух изобретательства! Музыканты делают предметы интерактивными и дают обычным вещам собственный голос.

Новое выступление группы на «Октаве» тоже будет необычным: в качестве музыкального инструмента выступят сами туляки, а музыка сложится из заранее записанных звуков города.

Группа Playtronica привезет в Тулу специальное устройство с площадками-контактами. Когда на два противоположных контакта станут два человека и прикоснутся друг к другу — запустится звук. Когда таких звуков станет несколько, они сложатся в особую, городскую музыку.

Перформанс состоится во дворе кластера в воскресенье, 26 августа, в 19.00, вход свободный.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 0
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