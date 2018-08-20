Туляки станут музыкальным инструментом в перформансе группы «Playtronica»
Мероприятие состоится на территории кластера «Октава» в воскресенье, 26 августа.
Группа «Playtronica» оживляет материальные объекты вокруг и возвращает людям дух изобретательства! Музыканты делают предметы интерактивными и дают обычным вещам собственный голос.
Новое выступление группы на «Октаве» тоже будет необычным: в качестве музыкального инструмента выступят сами туляки, а музыка сложится из заранее записанных звуков города.
Группа Playtronica привезет в Тулу специальное устройство с площадками-контактами. Когда на два противоположных контакта станут два человека и прикоснутся друг к другу — запустится звук. Когда таких звуков станет несколько, они сложатся в особую, городскую музыку.
Перформанс состоится во дворе кластера в воскресенье, 26 августа, в 19.00, вход свободный.