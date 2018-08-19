На Косой Горе состоится фестиваль автослалома

В поселке Косая Гора, на площади перед ТК «Косогорский», в 17.00 стартует фестиваль автослалома. Помимо заездов участников будут проводиться конкурсы для зрителей. Программа мероприятия:

17.00 – Регистрация участников и начало тестовых заездов,

17.55 – Брифинг по безопасности для участников,

18.00 – Начало зачетных заездов,

21.00 – Награждение призеров и победителей.