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На Косой Горе состоится фестиваль автослалома

На Косой Горе состоится фестиваль автослалома

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Нескучный город».

В поселке Косая Гора, на площади перед ТК «Косогорский», в 17.00 стартует фестиваль автослалома. Помимо заездов участников будут проводиться конкурсы для зрителей. Программа мероприятия:

  • 17.00 – Регистрация участников и начало тестовых заездов, 
  • 17.55 – Брифинг по безопасности для участников,
  • 18.00 – Начало зачетных заездов, 
  • 21.00 – Награждение призеров и победителей.

Информация и справки по телефону: 8(920)748-88-02. 

 

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 15:02 +1
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