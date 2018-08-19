На Косой Горе состоится фестиваль автослалома
Мероприятие пройдет в рамках проекта «Нескучный город».
В поселке Косая Гора, на площади перед ТК «Косогорский», в 17.00 стартует фестиваль автослалома. Помимо заездов участников будут проводиться конкурсы для зрителей. Программа мероприятия:
- 17.00 – Регистрация участников и начало тестовых заездов,
- 17.55 – Брифинг по безопасности для участников,
- 18.00 – Начало зачетных заездов,
- 21.00 – Награждение призеров и победителей.
Информация и справки по телефону: 8(920)748-88-02.
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