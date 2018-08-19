В Центральном парке прошёл Тульский марафон «Щит и меч»: фоторепортаж

Фото Даниила Прокофьева

В забегах на различные дистанции приняли участие более двух тысяч человек.

В областном центре прошёл третий Тульский марафон «Щит и меч». Участников соревнований приветствовала заместитель председателя правительства – министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева.

Она отметила, что с каждым годом количество участников марафона увеличивается – в этом году к стартовой черте вышли более двух тысяч человек. В Тулу приехали атлеты со всей области и из других регионов России. Самыми юными участниками забегов стали бегуны в возрасте от 4 до 11 лет – они преодолевали дистанции в 300 и 600 метров.

Взрослые участники «Тульского марафона» могли выбрать дистанцию по желанию: 10 км, 21 км 97,5 м и 42 км 195 м. Для участников соревнования организованы полевая кухня и пункты с водой на дистанциях марафона.