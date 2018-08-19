новости
новости
Регистрация
В Центральном парке прошёл Тульский марафон «Щит и меч»: фоторепортаж
Фото Даниила Прокофьева

В Центральном парке прошёл Тульский марафон «Щит и меч»: фоторепортаж

В забегах на различные дистанции приняли участие более двух тысяч человек.

В областном центре прошёл третий Тульский марафон «Щит и меч». Участников соревнований приветствовала заместитель председателя правительства – министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева.

Она отметила, что с каждым годом количество участников марафона увеличивается – в этом году к стартовой черте вышли более двух тысяч человек. В Тулу приехали атлеты со всей области и из других регионов России. Самыми юными участниками забегов стали бегуны в возрасте от 4 до 11 лет – они преодолевали дистанции в 300 и 600 метров.

Взрослые участники «Тульского марафона» могли выбрать дистанцию по желанию: 10 км, 21 км 97,5 м и 42 км 195 м. Для участников соревнования организованы полевая кухня и пункты с водой на дистанциях марафона.

 

Галерея
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 1
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 2
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 3
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 4
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 5
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 6
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 7
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 8
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 9
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 10
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 11
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 12
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 13
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 14
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 15
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 16
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 17
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 18
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 19
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 20
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 21
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 22
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 23
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 24
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 25
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 26
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 27
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 28
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 29
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 30
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 31
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 32
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 33
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 34
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 35
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 36
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 37
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 38
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 39
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 40
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 41
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 42
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 43
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 44
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 45
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 46
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 47
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 48
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 49
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 50
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 51
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 52
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 53
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 54
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 55
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 56
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 57
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 58
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 59
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 60
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 61
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 62
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 63
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 64
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 65
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 66
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 67
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 68
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 69
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 70
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 71
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 72
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 73
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 74
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 75
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 76
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 77
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 78
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 79
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 80
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 81
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 82
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 83
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 84
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 85
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 86
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 87
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 88
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 89
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 90
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 91
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 92
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 93
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 94
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 95
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 96
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 97
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 98
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 99
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 100
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 101
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 102
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 103
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 104
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 105
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 106
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 107
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 108
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 109
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 110
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 111
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 112
Тульский марафон "Щит и меч" в ЦПКиО имени Белоусова, Фото: 113
показать все фотографии
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 16:26 +1
Другие статьи по темам
Событие
тульский марафонмарафонзабегимарафон Щит и мечЦПКиО имени Белоусова
Место
ТулаЦентр

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Роспотребнадзор проверяет готовность тульских школ к учебному году
Роспотребнадзор проверяет готовность тульских школ к учебному году
На Косой Горе состоится фестиваль автослалома
На Косой Горе состоится фестиваль автослалома
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.