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Туляки ищут еду в мусорном баке у супермаркета: видео
Кадр из видео Ксении Анохиной

Туляки ищут еду в мусорном баке у супермаркета: видео

Судя по всему, цель поисков – выброшенные продукты с недавно истекшим сроком годности.

Тулячка Ксения Анохина запечатлела немного грустную картину возле одного из супермаркетов на улице Марата в Туле. Опрокинув заполненный вчерашними отходами мусорный бак, люди ищут продукты.

Судя по внешнему виду, поисками пропитания занимаются вполне благополучные граждане – большинство из них одеты чисто и опрятно, хотя и весьма скромно. Вероятно, сотрудники супермаркета выбрасывают овощи и продукты с истекшим сроком годности, а местные жители «не дают добру пропадать».

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 13:55 +3
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Тулаулица Марата

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