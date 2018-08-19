Туляки ищут еду в мусорном баке у супермаркета: видео

Кадр из видео Ксении Анохиной

Судя по всему, цель поисков – выброшенные продукты с недавно истекшим сроком годности.

Тулячка Ксения Анохина запечатлела немного грустную картину возле одного из супермаркетов на улице Марата в Туле. Опрокинув заполненный вчерашними отходами мусорный бак, люди ищут продукты.

Судя по внешнему виду, поисками пропитания занимаются вполне благополучные граждане – большинство из них одеты чисто и опрятно, хотя и весьма скромно. Вероятно, сотрудники супермаркета выбрасывают овощи и продукты с истекшим сроком годности, а местные жители «не дают добру пропадать».