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В Туле начал работу полицейский велопатруль
Фото Алексея Пирязева.

В Туле начал работу полицейский велопатруль

Он будет работать, предположительно, до середины октября.

Сегодня, 16 августа, в Белоусовском парке Тулы впервые вышел на маршрут полицейский велопатруль. Сотрудники ППС на велосипедах будут патрулировать места большого скопления людей там, где можно легко маневрировать, не теряя оперативности.

– Такая новая форма работы дает дополнительный профилактический эффект, увеличивает зону охвата и маршруты патрулирования, помогает своевременно получить и передать значимую информацию, точно сориентировать все находящиеся поблизости патрули, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Кстати, велонаряды прошли специальное обучение в рамках служебной подготовки. Полицейские на велосипедах имеют особую экипировку спортивного типа, не сковывающую движения, перчатки, специальную обувь.

Транспортные средства оснащены светографическими элементами и знаками визуального отличия с надписью «Полиция».

Теперь в Центральном парке порядок обеспечивают четыре вида патрулей: автомобильный, пеший, конный и велосипедный.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:24 +6
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