В Туле после капремонта затопило многоэтажку: рабочие забыли накрыть крышу

Фото их архива героев публикации.

В редакцию Myslo обратились жители многоэтажки по ул. Максимовского, 11. В их доме в этом году начался капитальный ремонт, решено было заменить кровлю. Но переделка принесла собственникам неудобства.

Рабочие сняли кровлю на несколько дней, и после дождя дом затопило.

– Из-за того, что крышу ничем не закрыли, вода протекла на несколько этажей, — говорит жительница дома Софья Жарикова. — Протечки есть и в подъезде, и в квартирах. Мы собирали воду в тазы и ведра, но ее было так много, что даже свет в доме отключался. Всё произошло в выходной день, мы даже не знали, куда обратиться. Звонили дежурному по городу, но нам посоветовали найти телефон подрядчика. Правда, его контакты нигде на доме не указаны...

Мы надеялись, что нам поможет Фонд капитального ремонта, но и здесь нам ответили, что мы сами должны решать вопросы с компанией, выполняющей работы, и возмещать ущерб через суд.

Кроме того, жителей беспокоит, что во время ремонта рабочие бросили на крыше несколько баллонов с газом: не рванет ли?

За комментарием Myslo обратился в Фонд капитального ремонта Тульского области. Как оказалось, в данном случае собственникам действительно придется решать проблемы самостоятельно. Дело в том, что средства на капитальный ремонт жильцы собирали на спецсчете, а значит, они сами заключали договор с подрядчиком.

Генеральный директор Фонда капитального ремонта Тульской области Константин Лопухов: