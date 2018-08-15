Туляков приглашают в космическую экспедицию
Всех покорителей Вселенной ждут интерактивные приключения на парковке ТРЦ «Макси».
В Туле на парковке ТРЦ «Макси» расположилась настоящая космическая колония «Космосфера».
При помощи авиа- и космосимуляторов и последних достижений в области виртуальной реальности все желающие смогут почувствовать себя бесстрашными покорителями Вселенной.
В научной лаборатории тульские космонавты узнают все о планетах Солнечной системы, лично опробуют жизнь в модуле колонии и вместе с роботами-ассистентами выйдут на орбиту нашей планеты.
Любителей острых ощущений ждет настоящее приключение в сферическом кинотеатре.
Интерактивное приключение «Космосфера» ежедневно ждет гостей с 10.00 до 21.00.
Стоимость полета для детей до 13 лет — 400 рублей, от 13 и старше — 450 рублей.
В будние дни действует акция — детский билет 350 рублей, взрослый — 400 рублей.
Вместе еще дешевле: для групп от 15 человек стоимость билета — всего 300 рублей!
Все интерактивные зоны, виртуальная реальность, аттракционы и симуляторы включены в стоимость билета.
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