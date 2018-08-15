Туляков приглашают в космическую экспедицию

Всех покорителей Вселенной ждут интерактивные приключения на парковке ТРЦ «Макси».

В Туле на парковке ТРЦ «Макси» расположилась настоящая космическая колония «Космосфера».

При помощи авиа- и космосимуляторов и последних достижений в области виртуальной реальности все желающие смогут почувствовать себя бесстрашными покорителями Вселенной.

В научной лаборатории тульские космонавты узнают все о планетах Солнечной системы, лично опробуют жизнь в модуле колонии и вместе с роботами-ассистентами выйдут на орбиту нашей планеты.

Любителей острых ощущений ждет настоящее приключение в сферическом кинотеатре.

Интерактивное приключение «Космосфера» ежедневно ждет гостей с 10.00 до 21.00.

Стоимость полета для детей до 13 лет — 400 рублей, от 13 и старше — 450 рублей.

В будние дни действует акция — детский билет 350 рублей, взрослый — 400 рублей.

Вместе еще дешевле: для групп от 15 человек стоимость билета — всего 300 рублей!

Все интерактивные зоны, виртуальная реальность, аттракционы и симуляторы включены в стоимость билета.

Подробности в группе ВКонтакте.