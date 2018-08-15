Под Тулой автомобилист спас котенка от гибели на дороге: видео

Котенок выпал из движущегося автомобиля на полном ходу, и остался жив только благодаря неравнодушному водителю.

Инцидиент произошел недалеко от Щекино. Из едущего на полном ходу автомобиля выпал крошечный котенок. От смерти на оживленной дороге его спас водитель попутного авто. Он успел остановиться, и забрал животное с собой.

Случившееся попало на камеру видеорегистратора. Душещипательный ролик опубликовала «ВКонтакте» Анна Легун: