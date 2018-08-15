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В Туле пройдет народный праздник «Субботея»
Фото пресс-службы министерства культуры Тульской области.

В Туле пройдет народный праздник «Субботея»

Он состоится на территории ремесленного двора «Добродей».

18 августа с 12.00 до 17.00 в Кузнечной слободе на территории ремесленного двора «Добродей» пройдет народный праздник «Субботея».

Гости праздника смогут увидеть и опробовать горн с мехами, восстановленными по средневековым чертежам, а также поучаствовать в мастер-классах — выковать подкову, гвоздь или сердце, а также отчеканить копейку-добродейку и сделать уникальный сувенир «Перышко».

Также в Кузнечной слободе пройдет интерактивная выставка-представление «Тульская подкова» о знаменитом Левше, игры и забавы ХIХ века.

Мастера-добродеи покажут чудо-дерево с кузнечными арт-объектами и интерактивную выставку старинных кованых изделий и чеканных экспонатов.

В своей личной резиденции гостей будет принимать гусь-блогер Добрыня.

В 20.30 в летнем кинотеатре «Майский» все желающие смогут посмотреть фильм «Каникулы президента» (16+).

Вход на территорию ремесленного двора — свободный. Подробная информация по телефону: 35−25−00 и на сайте.

Ремесленный двор «Добродей»: Тула, ул. 9 Мая, 1-б.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:26 +1
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Место
Кузнечная слободаТула

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