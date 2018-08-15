новости
новости
Регистрация
Тульскую фронтовую «Катюшу» навсегда убрали с постамента из-за экономии
Фото из архива Myslo

Тульскую фронтовую «Катюшу» навсегда убрали с постамента из-за экономии

Вместо отреставрированной боевой машины в качестве памятника будет стоять другой экземпляр.

Знаменитая тульская «Катюша», принимавшая участие в тульском Параде Победы, больше не вернётся на постамент на улице Пролетарской. Её место займёт другой экземпляр.

Такое решение было принято из-за дороговизны обслуживания первого экземпляра – ежегодно БМ-13 снимали с постамента, в преддверии Дня Победы она проходила техосмотр, принимала участие в параде, а затем возвращалась на место.

Для того, чтобы уберечь экземпляр от вандалов, мастерам-оборонщикам приходилось каждый раз снимать радиатор, стёкла, приборную панель и устанавливать блокировки на мосты. Все эти манипуляции достаточно дорогие, поэтому было принято решение заменить полюбившуюся тулякам «Катюшу» другим экземпляром, который не потребует периодического обслуживания.

Ожидается, что «живая» «Катюша» займёт почётное место в музее предприятия и будет по-прежнему выезжать на улицы города в День Победы.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:26 0
Другие статьи по темам
Событие
Катюшабоевая машинапамятник Катюшепарад Победыреставрация памятника
Место
Тулаулица Пролетарская

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На улице Руднева в Туле временно ограничат движение транспорта
На улице Руднева в Туле временно ограничат движение транспорта
Конопляное поле под Тулой взорвало интернет: видео
Конопляное поле под Тулой взорвало интернет: видео
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.