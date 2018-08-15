Тульскую фронтовую «Катюшу» навсегда убрали с постамента из-за экономии

Фото из архива Myslo

Вместо отреставрированной боевой машины в качестве памятника будет стоять другой экземпляр.

Знаменитая тульская «Катюша», принимавшая участие в тульском Параде Победы, больше не вернётся на постамент на улице Пролетарской. Её место займёт другой экземпляр.

Такое решение было принято из-за дороговизны обслуживания первого экземпляра – ежегодно БМ-13 снимали с постамента, в преддверии Дня Победы она проходила техосмотр, принимала участие в параде, а затем возвращалась на место.

Для того, чтобы уберечь экземпляр от вандалов, мастерам-оборонщикам приходилось каждый раз снимать радиатор, стёкла, приборную панель и устанавливать блокировки на мосты. Все эти манипуляции достаточно дорогие, поэтому было принято решение заменить полюбившуюся тулякам «Катюшу» другим экземпляром, который не потребует периодического обслуживания.

Ожидается, что «живая» «Катюша» займёт почётное место в музее предприятия и будет по-прежнему выезжать на улицы города в День Победы.