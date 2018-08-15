На улице Руднева в Туле временно ограничат движение транспорта

Это связано с плановым проведением ремонтно-восстановительных работ.

Как сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, 17 и 18 августа на ул. Н. Руднева будет ограничено движение, остановка и стоянка транспорта.

Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения ремонтно-восстановительных работ, которые пройдут с 9 до 17 часов.

17 августа будет ограничено движение на участке от ул. Агеева до ул. Циолковского,

18 августа ограничения введут на участке от ул. Циолковского до ул. Станиславского.

На период производства работ движение автобусов маршрута № 55 (Ивановские дачи – 12-й проезд Мясново) будет осуществляться по измененной схеме:

ул. Шоссейная – Щекинское шоссе – пр-т Ленина – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Демонстрации – ул. Дмитрия Ульянова – Красноармейский пр-т – ул. Фрунзе – ул. Коминтерна – ул. Федора Смирнова – Павшинский мост – ул. Чмутова.