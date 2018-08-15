На улице Руднева в Туле временно ограничат движение транспорта
Это связано с плановым проведением ремонтно-восстановительных работ.
Как сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, 17 и 18 августа на ул. Н. Руднева будет ограничено движение, остановка и стоянка транспорта.
Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения ремонтно-восстановительных работ, которые пройдут с 9 до 17 часов.
- 17 августа будет ограничено движение на участке от ул. Агеева до ул. Циолковского,
- 18 августа ограничения введут на участке от ул. Циолковского до ул. Станиславского.
На период производства работ движение автобусов маршрута № 55 (Ивановские дачи – 12-й проезд Мясново) будет осуществляться по измененной схеме:
ул. Шоссейная – Щекинское шоссе – пр-т Ленина – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Демонстрации – ул. Дмитрия Ульянова – Красноармейский пр-т – ул. Фрунзе – ул. Коминтерна – ул. Федора Смирнова – Павшинский мост – ул. Чмутова.