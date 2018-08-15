новости
новости
Регистрация
На улице Руднева в Туле временно ограничат движение транспорта

На улице Руднева в Туле временно ограничат движение транспорта

Это связано с плановым проведением ремонтно-восстановительных работ.

Как сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, 17 и 18 августа на ул. Н. Руднева будет ограничено движение, остановка и стоянка транспорта.

Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения ремонтно-восстановительных работ, которые пройдут с 9 до 17 часов.

  • 17 августа будет ограничено движение на участке от ул. Агеева до ул. Циолковского,
  • 18 августа ограничения введут на участке от ул. Циолковского до ул. Станиславского.

На период производства работ движение автобусов маршрута № 55 (Ивановские дачи – 12-й проезд Мясново) будет осуществляться по измененной схеме:

ул. Шоссейная – Щекинское шоссе – пр-т Ленина – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Демонстрации – ул. Дмитрия Ульянова – Красноармейский пр-т – ул. Фрунзе – ул. Коминтерна – ул. Федора Смирнова – Павшинский мост – ул. Чмутова.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:12 +2
Другие статьи по темам
Событие
администрация Тулыограничение движенияОграничат парковку и остановку транспортаплановые работы
Место
Тулаулица Николая Руднева

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Советский район Тулы из-за аварии остался без света
Советский район Тулы из-за аварии остался без света
Тульскую фронтовую «Катюшу» навсегда убрали с постамента из-за экономии
Тульскую фронтовую «Катюшу» навсегда убрали с постамента из-за экономии
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.