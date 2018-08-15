Тульский школьник получил травму позвоночника на батуте

В результате ребенок долго находился на лечении и несколько месяцев не мог заниматься спортом. Родители школьника обратились в батутный парк и страховую компанию, но никакой компенсации добиться не смогли. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Сотрудники ведомства подали иск о взыскании в пользу мамы ребенка компенсации морального вреда. В процессе судебного разбирательства было достигнуто мировое соглашение, по которому родители получат компенсацию в размере 50 000 рублей.