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Тульский школьник получил травму позвоночника на батуте
Фото atombatut.ru.

Тульский школьник получил травму позвоночника на батуте

Компенсацию морального вреда семья ребенка смогла получить только через суд.

В Роспотребнадзор обратилась жительница Тулы. На новогодних каникулах ее несовершеннолетний сын получил травму позвоночника в батутном парке «Атом» в ТРЦ «Макси». Сотрудники парка не смогли обеспечить надлежащую безопасность услуги.

В результате ребенок долго находился на лечении и несколько месяцев не мог заниматься спортом. Родители школьника обратились в батутный парк и страховую компанию, но никакой компенсации добиться не смогли. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Сотрудники ведомства подали иск о взыскании в пользу мамы ребенка компенсации морального вреда. В процессе судебного разбирательства было достигнуто мировое соглашение, по которому родители получат компенсацию в размере 50 000 рублей.

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:44 +4
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