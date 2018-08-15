Тульский школьник получил травму позвоночника на батуте
Компенсацию морального вреда семья ребенка смогла получить только через суд.
В Роспотребнадзор обратилась жительница Тулы. На новогодних каникулах ее несовершеннолетний сын получил травму позвоночника в батутном парке «Атом» в ТРЦ «Макси». Сотрудники парка не смогли обеспечить надлежащую безопасность услуги.
В результате ребенок долго находился на лечении и несколько месяцев не мог заниматься спортом. Родители школьника обратились в батутный парк и страховую компанию, но никакой компенсации добиться не смогли. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Сотрудники ведомства подали иск о взыскании в пользу мамы ребенка компенсации морального вреда. В процессе судебного разбирательства было достигнуто мировое соглашение, по которому родители получат компенсацию в размере 50 000 рублей.