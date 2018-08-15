В Тульской области по факту смерти девушки после визита к стоматологу возбуждено уголовное дело

На фото погибшая девушка.

Погибшей было всего 19 лет.

По факту смерти девушки после визита к стоматологу Плавским межрайонным следственным отделом СУСК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По версии следствия, 8 августа потерпевшая обратилась в стоматологическое отделение ГУЗ «Плавская ЦРБ им. С.С. Гагарина» с жалобами на боли в зубе. В ходе оказания медпомощи пациентке ввели анестезию, после чего девушка потеряла сознание.

Ввиду тяжести состояния ее доставили в отделение анестезиологии и реанимации плавской больницы. 9 августа потерпевшая была переведена в Тульскую областную клиническую больницу, где в этот же день скончалась.

Подробнее об этой истории Myslo писал здесь.

В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области рассказали, что сейчас следователи собирают доказательственную базу по уголовному делу: устанавливают обстоятельства происшествия, в том числе изымают медицинскую документацию, назначают экспертизы, допрашивают свидетелей.

- По результатам расследования собранным доказательствам будет дана надлежащая правовая оценка, сделан вывод о наличии либо отсутствии виновных лиц, а также принято итоговое процессуальное решение по данному уголовному делу, — отметили в ведомстве.