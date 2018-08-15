В Тульской области в лобовом столкновении пострадали четверо

Фото УГИБДД по Тульской области.

14 августа в 7.10 на 153-м километре автодороги «Каспий» в Веневском районе 51-летний водитель автомобиля «Ниссан Кашкай», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Сузуки SХ4». Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

В аварии пострадали четыре человека: оба водителя и две пассажирки «Ниссана» (42-летняя женщина и 14-летняя девочка). С различными травмами пострадавших доставили в районную больницу.

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.