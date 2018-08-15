Советский район Тулы из-за аварии остался без света

В Советском районе Тулы часть домов осталась без света. Об этом в редакцию Myslo сообщили жители. В частности, обесточены дома на улицах Демонстрации, Сойфера, Братьев Жабровых и других.

По информации «Тулгорэлектросетей», это связано с аварийной ситуацией на одной из подстанций. Экстренные бригады уже занимаются устранением неполадок. Подача электроэнергии будет возобновлена в ближайшее время.



