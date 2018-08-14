Почему в Щёкино перестали вывозить мусор

Фото: пользователь Aleksander.

На этот вопрос ответили в администрации.

Наш читатель Aleksander опубликовал в блоге «Народный журналист» информацию о том, что в Щёкино перестали вывозить мусор. Активно обсуждают эту проблему местные жители и в соцсетях.

За разъяснениями Myslo обратился в пресс-службу администрации МО Щёкинский район:

– В мусоровывозящей компании, обслуживающей территорию г. Щёкино, произошел сбой техники. График вывоза мусора с контейнерных площадок будет восстановлен в течение текущей недели.