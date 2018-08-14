В Кимовске ремонтируют стадион

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В ноябре прошлого года жители Кимовска обратились к губернатору области с просьбой помочь привести в порядок трибуны и подтрибунные помещения главного спортивного объекта города.

14 августа ход работ и первые результаты масштабного ремонта лично осмотрел глава региона Алексей Дюмин.

– У кимовского стадиона сложная судьба. Его реконструкция началась в 2014 году, и только сейчас удалось довести объект до ума. Жители обращались ко мне с просьбой привести стадион в порядок. В короткие сроки мы капитально отремонтировали поле и беговые дорожки. А в этом году нашли возможность выполнить реконструкцию подтрибунных помещений и самих трибун, — сказал Алексей Дюмин.

На сегодняшний день завершен монтаж вентилируемого фасада, выполнена облицовка стен. Продолжаются монтаж стадионных сидений, установка откосов, наличников, подоконников и металлических коробов по фасаду. Идет гидроизоляция трибун, штукатурка стены в фойе подтрибунных помещений и легкоатлетическом манеже. Начался ремонт кровли.

Глава администрации Кимовского района Эдуард Фролов сообщил, что стадион пользуется большой популярностью у кимовчан. Здесь есть футбольное поле, трибуны и подтрибунные помещения, беговые дорожки, волейбольная площадка, многофункциональная спортивная площадка. В различных секциях здесь в общей сложности занимаются более 150 человек всех возрастов, а также регулярно тренируются более 400 учащихся городских ДЮСШ. Активно используется и парковая зона. Пожилые люди занимаются скандинавской ходьбой. После завершения ремонта в зимний период планируется создать лыжную базу с пунктом проката инвентаря.

Традиционно на стадионе проводятся матчи регионального чемпионата по футболу, спартакиады, легкоатлетические соревнования, бал выпускников, День города, Дни Тульской области.

Уже сегодня по случаю Дня летних видов спорта на стадионе проводятся открытые соревнования с участием жителей всех возрастов. Работают различные интерактивные площадки, проводятся легкоатлетические соревнования, эстафеты, соревнования по стрельбе. На основном поле идет подготовка к играм на Кубок губернатора Тульской области по футболу среди юношей, проходят турниры по настольному теннису, шахматам и др.

Алексей Дюмин обратил внимание на неиспользуемое здание тира ДОСААФ. По словам Эдуарда Фролова, в последние 10 лет тир не работал, а сам дом обветшал и требует капитального ремонта. ДОСААФ России не может содержать объект, и в 2017 году администрация района обращалась к руководству Тульского отделения ДОСААФ с просьбой передать имущество муниципалитету, однако ответа до сих пор не получила.

Алексей Дюмин поручил председателю комитета по спорту Дмитрию Яковлеву совместно с министерством имущественных и земельных отношений проработать вопрос передачи здания в муниципальную собственность.

Единственный в Кимовске стадион был построен в 1957 году. Масштабный ремонт трибун начался в 2013 году, но в ходе работ были выявлены ошибки при составлении проектно-сметной документации. Это не позволило ввести объект в дальнейшую эксплуатацию. Вместе с тем на стадионе было обустроено новое футбольное поле с искусственным покрытием.

В ноябре 2017 года жители Кимовска обратились к Алексею Дюмину с просьбой помочь им привести в порядок трибуны и подтрибунные помещения. По поручению главы региона была создана рабочая группа для проработки вариантов устранения замечаний.