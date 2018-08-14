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В Ясногорском районе в пруду утонул пьяный рыбак

В Ясногорском районе в пруду утонул пьяный рыбак

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

13 августа в Ясногорском районе в пруду утонул 44-летний мужчина. Это произошло в СНТ-25 «Строитель». Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.
 
Известно, что в этот день мужчина приехал из Тулы в гости к своему другу. Товарищи отправились на рыбалку и выпили. Около 8 часов вечера гость решил поплавать в пруду. Немного проплыв, мужчина начал тонуть. Его попытался спасти друг, но не сумел. После самостоятельных поисков житель Ясногорского района обратился в полицию. Тело погибшего обнаружили и извлекли из воды.
 

По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:14 +3
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