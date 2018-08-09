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В филиале «Тулэнерго» прошли соревнования по рыбной ловле

В филиале «Тулэнерго» прошли соревнования по рыбной ловле

Электромонтеры и мастера состязались в точности, ловкости и испытали свою удачу.

В производственном отделении «Суворовские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Тулэнерго» прошли соревнования по спортивной рыбалке.

Они состоялись на пруду недалеко от деревни Колонтаево Суворовского района. Старт соревнованиям был дан в десять вечера. До девяти утра следующего дня суворовские энергетики с настоящим азартом демонстрировали свое мастерство и практические навыки. Для многих из них рыбалка давно стала не просто любимым увлечением, но и хорошим отдыхом после ответственной и напряженной работы.

Главное правило в спортивной рыбалке – чем больше общий вес пойманной рыбы, тем ближе к первому месту. Кроме того, обязательно учитывается наличие крупных экземпляров и точность заброса спиннинга. В результате напряженной борьбы на первом месте с уловом в 3,6 кг оказался Виктор Токнов, старший мастер участка службы линий электропередачи.

На втором – Евгений Семенов, инженер службы транспорта и учета электроэнергии (вес пойманной рыбы – 3,1 кг), на третьем – Антон Карташов, электромонтер Суворовского района электрических сетей (поймал 2,9 кг рыбы).

Виктор Токнов был вне конкуренции и в очередной раз подтвердил свой профессионализм рыбака, выиграв не только соревнования в целом, но и став первым в конкурсах на самую крупную пойманную рыбу и на самый точный заброс спиннинга.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:39 +1
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