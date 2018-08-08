Тульская прокуратура отреагировала на обращения читателей «Слободы»

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В ходе «слободской» прямой линии к исполняющему обязанности прокурора Тульской области Сергею Савенкову обратился житель Ефремова Роман Руденко. Его вопрос касался ненадлежащего состояния тротуара на одной из улиц райцентра.

Как сообщает пресс-службы ведомства, по факту обращения проведена проверка. Установлено, что на улице Короткова отсутствует тротуар, а рядом с одним из домов установлено металлическое ограждение, обходить которое люди вынуждены по проезжей части. Главе администрации Ефремова внесено представление об устранении нарушений, которое находится на контроле в прокуратуре.

Ещё один звонок поступил из Богородицка – молодая мать сообщила, что её ребёнка не принимают в детский сад. Богородицкая межрайонная прокуратура проверила все обстоятельства случившегося. Председателю комитета по образованию администрации Богородицкого района выдано предостережение о недопустимости нарушения законодательства об образовании.

Заявительнице выдано направление на зачисление малыша в младшую группу городского детского сада № 3. Права ребенка на получение дошкольного образования восстановлены.

Тулячка Галина Толстая пожаловалась на сотрудников «Тулатеплосети», которые разрыли дворовую территорию. По мнению женщины, яма может представлять опасность для детей. Выяснилось, что у организации есть разрешение на проведение земляных работ, срок окончания которых – 1 сентября текущего года.

Однако, поскольку ремонт уже завершен, правоохранители потребовали устранить разрытие не позднее 9 августа. Ситуация остаётся на контроле в районной прокуратуре.