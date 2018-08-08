новости
новости
Регистрация
Тульская прокуратура отреагировала на обращения читателей «Слободы»
Фото из архива MySlo

Тульская прокуратура отреагировала на обращения читателей «Слободы»

Исполняющий обязанности прокурора региона Сергей Савенков взял поступившие вопросы на личный контроль.

В ходе «слободской» прямой линии к исполняющему обязанности прокурора Тульской области Сергею Савенкову обратился житель Ефремова Роман Руденко. Его вопрос касался ненадлежащего состояния тротуара на одной из улиц райцентра.

Как сообщает пресс-службы ведомства, по факту обращения проведена проверка. Установлено, что на улице Короткова отсутствует тротуар, а рядом с одним из домов установлено металлическое ограждение, обходить которое люди вынуждены по проезжей части. Главе администрации Ефремова внесено представление об устранении нарушений, которое находится на контроле в прокуратуре.

Ещё один звонок поступил из Богородицка – молодая мать сообщила, что её ребёнка не принимают в детский сад. Богородицкая межрайонная прокуратура проверила все обстоятельства случившегося. Председателю комитета по образованию администрации Богородицкого района выдано предостережение о недопустимости нарушения законодательства об образовании.

Заявительнице выдано направление на зачисление малыша в младшую группу городского детского сада № 3. Права ребенка на получение дошкольного образования восстановлены.

Тулячка Галина Толстая пожаловалась на сотрудников «Тулатеплосети», которые разрыли дворовую территорию. По мнению женщины, яма может представлять опасность для детей. Выяснилось, что у организации есть разрешение на проведение земляных работ, срок окончания которых – 1 сентября текущего года.

Однако, поскольку ремонт уже завершен, правоохранители потребовали устранить разрытие не позднее 9 августа. Ситуация остаётся на контроле в районной прокуратуре.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:08 +4
Другие статьи по темам
Событие
горячая линияпрямая линия с прокуроромпрокуратура Тульской области
Люди
Сергей Савенков
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На «Газоне» тулякам расскажут, как сохранить здоровье в мегаполисе
На «Газоне» тулякам расскажут, как сохранить здоровье в мегаполисе
Туляки обнаружили в лесу под Плавском траки от танков
Туляки обнаружили в лесу под Плавском траки от танков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.