Туляков приглашают на традиционную Епифанскую ярмарку

11 августа состоится ежегодная Епифанская ярмарка. На празднике всех ждет мед нового урожая, сувениры и промыслы, мастер-классы народных умельцев и ярмарочные забавы в купеческих и казачьих традициях. Мед нового урожая будет представлен у Никольского собора.

Казаки примут участие в игровой программе «Казачьи игры». Умельцы привезут в Епифань сувениры со всех уголков России и Белоруссии.



Музей купеческого быта в этот день ждет посетителей на традиционную экскурсию с чаепитием. В торговой лавке установят почтовый ящик, который позволит посетителям слать приветы из Епифани.



В музыкальной программе Епифанской ярмарки — выступления Губернаторского духового оркестра и ансамбля «Куликово поле», вокалиста Александра Паклина, фольклорных коллективов Тульской области.



Программа ярмарки:

На Красной площади Епифани:

8.00 — 16.00 — Торговые ряды;

9.00 — Освящение меда;

10.00 — 16.00 — Казачье подворье от Федерации рубки шашкой «Казарла».

На сцене:

10.10 — 11.00 — Концертная программа Губернаторского духового оркестра;

11.00 — 11.30 — Торжественное открытие Епифанской ярмарки, выступления почетных гостей;

11.30— Старт конкурса «Я люблю Епифань. 15 лет спустя»;

11.40 — 13.00 — Презентация подворий «Ярмарочный круг»;

13.00 — 13.30 — VII Чемпионат по пчеловодству и подведение итогов конкурса на лучшее торговое место «Медовый пассаж»;

13.30 — 14.10 — Театрализованная игровая программа «Казачьи игры»;

14.10 — 15.00 — Концерт детских творческих коллективов «Ты и я — мы друзья»;

19.00 — 20.00 — Концерт Московского казачьего хора;

20.30 — 22.30 — Выступления фольклорных коллективов Тульской области.

В Никольском соборе:

15.00 — 15.40 — Концерт духовной музыки. Выступление ансамбля «Куликово поле».

В Музее купеческого быта: