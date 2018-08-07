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Туляков приглашают на традиционную Епифанскую ярмарку

Туляков приглашают на традиционную Епифанскую ярмарку

Публикуем афишу мероприятия.

11 августа состоится ежегодная Епифанская ярмарка. На празднике всех ждет мед нового урожая, сувениры и промыслы, мастер-классы народных умельцев и ярмарочные забавы в купеческих и казачьих традициях. Мед нового урожая будет представлен у Никольского собора.

Казаки примут участие в игровой программе «Казачьи игры». Умельцы привезут в Епифань сувениры со всех уголков России и Белоруссии.

Музей купеческого быта в этот день ждет посетителей на традиционную экскурсию с чаепитием. В торговой лавке установят почтовый ящик, который позволит посетителям слать приветы из Епифани.

В музыкальной программе Епифанской ярмарки — выступления Губернаторского духового оркестра и ансамбля «Куликово поле», вокалиста Александра Паклина, фольклорных коллективов Тульской области.

Программа ярмарки:

На Красной площади Епифани:

  • 8.00 — 16.00 — Торговые ряды;
  • 9.00 — Освящение меда;
  • 10.00 — 16.00 — Казачье подворье от Федерации рубки шашкой «Казарла».

На сцене:

  • 10.10 — 11.00 — Концертная программа Губернаторского духового оркестра;
  • 11.00 — 11.30 — Торжественное открытие Епифанской ярмарки, выступления почетных гостей;
  • 11.30— Старт конкурса «Я люблю Епифань. 15 лет спустя»;
  • 11.40 — 13.00 — Презентация подворий «Ярмарочный круг»;
  • 13.00 — 13.30 — VII Чемпионат по пчеловодству и подведение итогов конкурса на лучшее торговое место «Медовый пассаж»;
  • 13.30 — 14.10 — Театрализованная игровая программа «Казачьи игры»;
  • 14.10 — 15.00 — Концерт детских творческих коллективов «Ты и я — мы друзья»;
  • 19.00 — 20.00 — Концерт Московского казачьего хора;
  • 20.30 — 22.30 — Выступления фольклорных коллективов Тульской области.

В Никольском соборе:

  • 15.00 — 15.40 — Концерт духовной музыки. Выступление ансамбля «Куликово поле».

В Музее купеческого быта:

  • 10.00 — 18.00 — Обзорные экскурсии с чаепитием (входной билет на обзорную экскурсию — 150 р/чел, дети до 7 лет — бесплатно, но в сопровождении взрослого с оплаченным экскурсионным билетом);
  • 10.00 — 16.00 — Ремесленная слобода: кузнецы и мастера-кукольники, роспись по дереву;
  • 10.00 — 16.00 — Рыбный кулинарный мастер-класс на территории усадьбы;
  • 12.00 — Запуск проекта «Привет из Епифани».
Завершится ярмарка праздничным фейерверком в 22.30.
Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 18:05 +2
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