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КМЗ предупреждал надзорные органы о выбросе
Фото Алексея Пирязева.

КМЗ предупреждал надзорные органы о выбросе

Завод направлял соответствующие письма в Роспотребнадзор, Росприроднадзор и министерство экологии Тульской области.

Как стало известно Myslo, руководство Косогорского металлургического завода заранее предупреждало надзорные органы о выбросе, который произошел сегодня, 7 августа. В распоряжении редакции оказалось это письмо. Приводим его текст:

– В связи с задувкой доменной печи №2 после капитального ремонта на КМЗ с 00.00 7 августа по 00.00 24 августа предполагается работа «на свечи». Данные выбросы пронормированы предприятием, включены в нормативный предел допустимых выбросов вредных веществ (ПДВ) в атмосферный воздух, учитываются при начислении размера платы за негативные воздействия на окружающую среду.
 
Указанный выброс по своим параметрам аналогичен повышенным выбросам, осуществляемым в плановом режиме в ходе некоторых типовых технологических операций, и не предоставляют непосредственной угрозы жизни и здоровью людей и окружающей среды.
 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:03 0
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