КМЗ предупреждал надзорные органы о выбросе

Фото Алексея Пирязева.

Как стало известно Myslo, руководство Косогорского металлургического завода заранее предупреждало надзорные органы о выбросе, который произошел сегодня, 7 августа. В распоряжении редакции оказалось это письмо. Приводим его текст:

– В связи с задувкой доменной печи №2 после капитального ремонта на КМЗ с 00.00 7 августа по 00.00 24 августа предполагается работа «на свечи». Данные выбросы пронормированы предприятием, включены в нормативный предел допустимых выбросов вредных веществ (ПДВ) в атмосферный воздух, учитываются при начислении размера платы за негативные воздействия на окружающую среду.

Указанный выброс по своим параметрам аналогичен повышенным выбросам, осуществляемым в плановом режиме в ходе некоторых типовых технологических операций, и не предоставляют непосредственной угрозы жизни и здоровью людей и окружающей среды.