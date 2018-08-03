Тульский «Арсенал» заключил контракт с ганским защитником

ПФК «Арсенал» подписал арендное соглашение с ганским защитником Мохаммедом Кадири. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.

22-летний игрок обороны начинал карьеру на родине в клубе «Ашанти Голд», с которым в сезоне-2014/15 стал чемпионом Ганы.

В 2016 году Мохаммед перешел в состав одного из лидеров австрийской бундеслиги венскую «Аустрию». На счету мощного центрального защитника более 30 матчей и один гол в чемпионате Австрии, а также шесть встреч группового этапа Лиги Европы.

Арендное соглашение с ПФК «Арсенал» рассчитано до окончания сезона-2018/19.