Фото пресс-службы «Арсенала».
Тульский «Арсенал» заключил контракт с ганским защитником
Аренда рассчитана на один сезон.
ПФК «Арсенал» подписал арендное соглашение с ганским защитником Мохаммедом Кадири. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.
22-летний игрок обороны начинал карьеру на родине в клубе «Ашанти Голд», с которым в сезоне-2014/15 стал чемпионом Ганы.
В 2016 году Мохаммед перешел в состав одного из лидеров австрийской бундеслиги венскую «Аустрию». На счету мощного центрального защитника более 30 матчей и один гол в чемпионате Австрии, а также шесть встреч группового этапа Лиги Европы.
Арендное соглашение с ПФК «Арсенал» рассчитано до окончания сезона-2018/19.
сегодня, в 09:55, 28 413 2
вчера, в 15:53, 11 590 2
вчера, в 14:13, 2 394 2
1 августа, в 22:52, 9 2259 2
Другие статьи по темам
Люди
Место
Прочее