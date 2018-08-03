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В Туле из-за антисанитарии закрыли кафе «Дружба народов»
Фото gorodglazov.com.

В Туле из-за антисанитарии закрыли кафе «Дружба народов»

Руководство заведения должно устранить нарушения за 45 суток.

Сотрудники управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области провели проверку в кафе «Дружба народов» на ул. Оборонной в Туле.

В ходе проверки выяснилось, что обработка сырых и готовых продуктов не проводится в специально оборудованных цехах, отпуск блюд и напитков осуществляется в стеклянную столовую посуду. В то же время обрабатывать посуду попросту негде.

Результаты проверки были направлены в суд. За выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания, суд решил приостановить деятельность кафе на 45 суток. За это время руководство заведения должно устранить все выявленные нарушения.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:23 0
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