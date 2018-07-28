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Как туляки наблюдали «кровавую луну»: фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева

Как туляки наблюдали «кровавую луну»: фоторепортаж

В городском пространстве «Искра» прошла «Ночь открытой астрономии».

Накануне жители Земли наблюдали два уникальных космических явления – Марс и Солнце оказались максимально близко друг к друг и одновременно с этим произошло самое продолжительное лунное затмение 21 века.

Фото Андрея Илюхина

27 июля Марс находился всего в 57 миллионах километров от Земли, все желающие могли наблюдать за ним на протяжении четырёх часов.

А Луна окрасилась в кроваво-красный цвет и была видна практически на всей территории России. Небо над Тулой было довольно облачным, но тулякам всё же удалось заснять необычную «кровавую луну». 

Эксперты-астрономы утверждают, что следующее подобное затмение повторится не раньше, чем через 15-17 лет.

Любители астрономии собрались на территории городского пространства «Искра» – там прошла «Ночь открытой астрономии». Туляки смогли рассмотреть небесные тела в телескоп узнать много интересного о мире космоса. О том, как это было – в фоторепортаже Алексея Пирязева. 

А вы успели вчера заснять лунное затмение? Делитесь снимками в комментариях!

Галерея
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 1
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 2
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 3
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 4
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 5
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 6
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 7
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 8
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 9
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 10
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 11
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 12
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 13
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 14
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 15
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 16
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 17
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 18
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 19
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 20
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 21
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 22
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 23
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 24
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 25
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 26
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 27
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 28
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 29
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 30
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 31
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 32
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 33
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 34
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 35
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 36
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 37
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 38
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 39
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 40
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 41
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 42
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 43
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 44
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 45
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 46
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 47
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 48
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 49
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 50
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 51
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 52
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 53
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 54
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 55
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 56
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 57
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 58
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 59
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 11:08 +3
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