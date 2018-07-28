Как туляки наблюдали «кровавую луну»: фоторепортаж
В городском пространстве «Искра» прошла «Ночь открытой астрономии».
Накануне жители Земли наблюдали два уникальных космических явления – Марс и Солнце оказались максимально близко друг к друг и одновременно с этим произошло самое продолжительное лунное затмение 21 века.
Фото Андрея Илюхина
27 июля Марс находился всего в 57 миллионах километров от Земли, все желающие могли наблюдать за ним на протяжении четырёх часов.
А Луна окрасилась в кроваво-красный цвет и была видна практически на всей территории России. Небо над Тулой было довольно облачным, но тулякам всё же удалось заснять необычную «кровавую луну».
Эксперты-астрономы утверждают, что следующее подобное затмение повторится не раньше, чем через 15-17 лет.
Любители астрономии собрались на территории городского пространства «Искра» – там прошла «Ночь открытой астрономии». Туляки смогли рассмотреть небесные тела в телескоп узнать много интересного о мире космоса. О том, как это было – в фоторепортаже Алексея Пирязева.
А вы успели вчера заснять лунное затмение? Делитесь снимками в комментариях!