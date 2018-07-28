Как туляки наблюдали «кровавую луну»: фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева

Накануне жители Земли наблюдали два уникальных космических явления – Марс и Солнце оказались максимально близко друг к друг и одновременно с этим произошло самое продолжительное лунное затмение 21 века.

Фото Андрея Илюхина

27 июля Марс находился всего в 57 миллионах километров от Земли, все желающие могли наблюдать за ним на протяжении четырёх часов.

А Луна окрасилась в кроваво-красный цвет и была видна практически на всей территории России. Небо над Тулой было довольно облачным, но тулякам всё же удалось заснять необычную «кровавую луну».

Эксперты-астрономы утверждают, что следующее подобное затмение повторится не раньше, чем через 15-17 лет.

Любители астрономии собрались на территории городского пространства «Искра» – там прошла «Ночь открытой астрономии». Туляки смогли рассмотреть небесные тела в телескоп узнать много интересного о мире космоса. О том, как это было – в фоторепортаже Алексея Пирязева.

А вы успели вчера заснять лунное затмение? Делитесь снимками в комментариях!