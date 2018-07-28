В Туле сгорела дача: огонь перекинулся на соседний дом

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

На месте происшествия работали пять пожарных расчётов, они справились с огнём за 10 минут.

Накануне, в 21.26, на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании дачи, расположенной в тульском СНТ «Полиграфист». На место происшествия незамедлительно выехали пять пожарных расчетов.

В 21.43, пожарные приступили к ликвидации горения, огонь был потушен в 21.54. Никто не пострадал. Сгорела мансарда, прогорело перекрытие между этажами. Оплавился сайдинг рядом стоящего дачного дома на площади 48 квадратных метров.