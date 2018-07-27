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В субботу в тульской администрации дежурит Валерий Дорожкин
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В субботу в тульской администрации дежурит Валерий Дорожкин

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу.

В субботу, 28 июля, в администрации Тулы дежурит начальник управления по городскому хозяйству Валерий Дорожкин.

В воскресенье его сменит заместитель начальника главного управления по Пролетарскому территориальному округу по жизнеобеспечению Иван Яковлев.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 47-20-34, 47-20-37, 1391.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 10:03 +1
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