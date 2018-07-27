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Туляки ждут лунное затмение и Великое противостояние Марса
Фото Алексея Пирязева

Туляки ждут лунное затмение и Великое противостояние Марса

На территории городского пространства собрались желающие увидеть редкое явление.

В ближайшие часы туляки могут увидеть сразу два уникальных космических явления. Во время Великого противостояния Марса Земля пройдёт между Марсом и Солнцем так, что две планеты окажутся максимально близко друг к другу. Марс будет находиться всего в 57 миллионах километров от Земли, за ним можно будет наблюдать целых четыре часа.

Кроме того, сегодня произойдёт самое длинное в XXI веке лунное затмение. На полтора часа Луна окрасится в кроваво-красный цвет и будет видна на всей территории России. Следующее такое затмение случится только через 15-17 лет.

Одна из площадок, с которых можно наблюдать эти редкие явления, открыта на территории городского пространства «Искра». Там проходит «Ночь открытой астрономии»: все желающие могут рассмотреть небесные объекты в телескоп узнать о них много нового. 

 

 

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Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 1
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 2
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 3
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 4
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 5
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 6
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 7
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 8
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 9
Ночь астрономии в тульской "Искре", Фото: 10
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:14 +1
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