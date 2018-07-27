Туляки ждут лунное затмение и Великое противостояние Марса

Фото Алексея Пирязева

В ближайшие часы туляки могут увидеть сразу два уникальных космических явления. Во время Великого противостояния Марса Земля пройдёт между Марсом и Солнцем так, что две планеты окажутся максимально близко друг к другу. Марс будет находиться всего в 57 миллионах километров от Земли, за ним можно будет наблюдать целых четыре часа.

Кроме того, сегодня произойдёт самое длинное в XXI веке лунное затмение. На полтора часа Луна окрасится в кроваво-красный цвет и будет видна на всей территории России. Следующее такое затмение случится только через 15-17 лет.

Одна из площадок, с которых можно наблюдать эти редкие явления, открыта на территории городского пространства «Искра». Там проходит «Ночь открытой астрономии»: все желающие могут рассмотреть небесные объекты в телескоп узнать о них много нового.