Алексей Дюмин пообещал вручить туляку орден Мужества

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Алексей Дюмин принял граждан, которые обращались к нему с просьбой о личном приеме в ходе визитов в муниципальные образования. Житель Тулы обратился к губернатору по вопросу вручения ордена Мужества.

Почетной награды мужчина был удостоен Указом Президента за героизм и самоотверженность при ликвидации вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе, однако до сих пор не получил ее.

Алексей Дюмин сообщил, что Министерство обороны совместно с Управлением Президента РФ по государственным наградам решает вопрос об изготовлении и выдаче ордена. Глава региона взял этот вопрос на личный контроль и отметил, что награда будет вручена в торжественной обстановке:

Вы заслужили награду. Несправедливо, что все это время Вам пришлось её ждать.

Предприниматель из Одоевского района попросил разрешить оформить долгосрочную аренду на земельные участки, где расположены его питомники или дать возможность завершить производственный цикл. Алексей Дюмин поручил министру сельского хозяйства Дмитрию Миляеву скорректировать «дорожную карту» для постановки земли на кадастровый учёт, а местным чиновникам порекомендовал соблюсти сроки ее реализации.

Староста деревни Подосинки Киреевского района пожаловалась на аварийное состояние моста. Администрация района пообещала взять объект на баланс в марте 2019 года и обеспечить меры безопасности до начала строительства нового моста. Кроме того, жители деревни попросили региональные власти отремонтировать дорогу и оборудовать остановочный павильон. Работы должны завершиться в 2019 году.