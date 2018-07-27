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За полгода сотрудники тульского УФСИН изъяли полкило наркотиков и 314 мобильников
Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

За полгода сотрудники тульского УФСИН изъяли полкило наркотиков и 314 мобильников

В рамках ведомственной коллегии состоялось подведение итогов работы за шесть месяцев 2018 года.

В тульском УФСИН состоялась коллегия, посвященная подведению итогов работы за полугодие. Начальник Управления Юрий Краснов озвучил основные показатели по различным направлениям деятельности.

С января по июль 2018 года в исправительных учреждениях и следственных изоляторах области содержалось 8243 осужденных, подозреваемых и обвиняемых, побегов, беспорядков и других грубых нарушений не допущено.

В результате работы по перекрытию каналов поступления запрещенных предметов в учреждения УФСИН и при обысках изъято 4500 рублей, почти полкилограмма наркотических и психотропных веществ и 314 мобильных телефонов. За попытку передачи осужденным запрещенных предметов задержано 55 человек.

Количество нарушений со стороны заключенных снизилось на 13%. 428 осужденных обратились с ходатайством об условном освобождении, 124 прошения были удовлетворены. С ходатайством о помиловании к главе государства обратились 11 осуждённых. Ни одно из них удовлетворено не было.

В учреждениях тульского УФСИН работают семь подсобных хозяйств в которых содержатся 1711 свиней, 60 голов крупного рогатого скота, более 2000 кур-несушек и 100 овец. Работают и производственные направления – общий объем произведённой учреждениями продукции и оказанных услуг, составил более 65 млн рублей.

Затем Юрий Краснов вручил лучшим сотрудникам Управления медали и грамоты. Завершилась коллегия планированием дальнейшей работы подразделений ведомства.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:52 +1
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Люди
Юрий Краснов
Место
Тула

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