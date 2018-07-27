Тульское министерство экологии возбудило дело по факту свалки в Новоселебном
Саму свалку рекультивируют.
Заместитель министра экологии и природных ресурсов Тульской области Кирилл Сорокин прокомментировал сообщение Myslo о свалке отходов в селе Новоселебное Киреевского района.
Кирилл Сорокин
– По факту сообщения на сайте Myslo.ru нами было возбуждено дело об административном правонарушении. Проводится расследование. Также уточню, что мы знаем о наличии этой свалки, и в настоящее время проводятся мероприятия по разработке проектной документации для рекультивации указанного объекта.
Напомним, ранее Myslo со ссылкой на жалобу местного жителя сообщал о том, что неподалеку от Тулы, в районе села Новоселебное Киреевского района, обнаружена несанкционированная свалка, которая постоянно тлеет. Подробнее об этом здесь.