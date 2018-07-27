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Тульское министерство экологии возбудило дело по факту свалки в Новоселебном

Тульское министерство экологии возбудило дело по факту свалки в Новоселебном

Саму свалку рекультивируют.

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Тульской области Кирилл Сорокин прокомментировал сообщение Myslo о свалке отходов в селе Новоселебное Киреевского района.

Кирилл Сорокин

– По факту сообщения на сайте Myslo.ru нами было возбуждено дело об административном правонарушении. Проводится расследование. Также уточню, что мы знаем о наличии этой свалки, и в настоящее время проводятся мероприятия по разработке проектной документации для рекультивации указанного объекта.

Напомним, ранее Myslo со ссылкой на жалобу местного жителя сообщал о том, что неподалеку от Тулы, в районе села Новоселебное Киреевского района, обнаружена несанкционированная свалка, которая постоянно тлеет. Подробнее об этом здесь.

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Свалка в Новоселебном , Фото: 1
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Свалка в Новоселебном , Фото: 4
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