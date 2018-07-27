Тульское министерство экологии возбудило дело по факту свалки в Новоселебном

– По факту сообщения на сайте Myslo.ru нами было возбуждено дело об административном правонарушении. Проводится расследование. Также уточню, что мы знаем о наличии этой свалки, и в настоящее время проводятся мероприятия по разработке проектной документации для рекультивации указанного объекта.