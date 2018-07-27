новости
новости
Регистрация
29 июля в центре Тулы запретят продажу алкоголя

29 июля в центре Тулы запретят продажу алкоголя

Ограничения связаны с проведением футбольного матча «Арсенал» – «Динамо».

29 июля в Туле на стадионе «Арсенал» в 16.30 состоится матч «Арсенал» — «Динамо».

В соответствии с действующим региональным законодательством в торговых точках, расположенных в радиусе километра от стадиона, будут введены ограничения на продажу алкогольной продукции.

Приобрести крепкие спиртные напитки, а также пиво, сидр, пуаре и медовуху нельзя будет с 13.30 до 21.30.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:32 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
АрсеналДинамопродажа алкоголяматч

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Щекинском районе Hyundai опрокинулся в кювет
В Щекинском районе Hyundai опрокинулся в кювет
Тульское министерство экологии возбудило дело по факту свалки в Новоселебном
Тульское министерство экологии возбудило дело по факту свалки в Новоселебном
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.