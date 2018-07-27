29 июля в центре Тулы запретят продажу алкоголя

29 июля в Туле на стадионе «Арсенал» в 16.30 состоится матч «Арсенал» — «Динамо».

В соответствии с действующим региональным законодательством в торговых точках, расположенных в радиусе километра от стадиона, будут введены ограничения на продажу алкогольной продукции.

Приобрести крепкие спиртные напитки, а также пиво, сидр, пуаре и медовуху нельзя будет с 13.30 до 21.30.