В Тульской области пропала 30-летняя женщина
К поиску пропавшей присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
В Тульской области разыскивают 30-летнюю жительницу Алексина. Екатерина Андреевна Кулагина 21 мая 2018 года ушла в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась. Женщина нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, глаза светло-карие, волосы каштановые длинные.
Была одета: черная куртка, синие джинсы, черные кроссовки.
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8 (800)700-54-54 или 02; 102.
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