В Тульской области пропала 30-летняя женщина

В Тульской области разыскивают 30-летнюю жительницу Алексина. Екатерина Андреевна Кулагина 21 мая 2018 года ушла в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась. Женщина нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, глаза светло-карие, волосы каштановые длинные.



Была одета: черная куртка, синие джинсы, черные кроссовки.