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В Тульской области пропала 30-летняя женщина

В Тульской области пропала 30-летняя женщина

К поиску пропавшей присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

В Тульской области разыскивают 30-летнюю жительницу Алексина. Екатерина Андреевна Кулагина 21 мая 2018 года ушла в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась. Женщина нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, глаза светло-карие, волосы каштановые длинные.

Была одета: черная куртка, синие джинсы, черные кроссовки.

Если вы что-либо знаете о местонахождении пропавшей женщины, звоните по телефонам
8 (800)700-54-54 или 02; 102.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:21 0
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