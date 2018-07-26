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С 3 августа в Туле на ул. Ложевой изменится схема движения транспорта
Фото из архива Myslo.

С 3 августа в Туле на ул. Ложевой изменится схема движения транспорта

Будьте внимательны!

3 августа в 23.00 в Туле начнется капитальный ремонт дорожного полотна по ул. Ложевой (четная сторона) на участке от ул. Калинина до Восточного обвода. Об этом Myslo подробно писал здесь.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, на период производства ремонтных работ движение транспорта на данном участке будет ограничено.

Ориентировочный срок проведения работ на этом участке — две недели.

Движение всех видов транспорта будет осуществляться по нечетной стороне ул. Ложевой на участке от ул. Калинина до Восточного обвода по одной полосе в обоих направлениях.

Схема движения общественного транспорта останется прежней.

На время ремонта будет увеличен выпуск трамваев на 1 ед. по маршрутам №9, 10, 13.

Администрация города приносит извинения за временные неудобства. Просим выбирать пути объезда заранее.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:52 +4
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