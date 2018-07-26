Два тульских боксера вышли в полуфинал первенства России

Фото Федерации бокса Тульской области.

Тульские боксеры Иван Онищенко и Исмаил Ганижев вышли в полуфинал проходящего в Тюмени первенства России среди юношей 15-16 лет. Об этом сообщает региональная Федерация бокса.

Сегодня, 26 июля, в утренней сессии в четвертьфинальном поединке весовой категории свыше 80 килограммов Иван Онищенко был сильнее представителя Омской области Темиржана Ракишева.

В вечерней сессии в категории до 70 килограммов Исмаил Ганижев победил боксера из Московской области Ивана Рубцова.