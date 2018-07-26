новости
новости
Регистрация
Два тульских боксера вышли в полуфинал первенства России
Фото Федерации бокса Тульской области.

Два тульских боксера вышли в полуфинал первенства России

Соревнования проходят в Тюмени.

Тульские боксеры Иван Онищенко и Исмаил Ганижев вышли в полуфинал проходящего в Тюмени первенства России среди юношей 15-16 лет. Об этом сообщает региональная Федерация бокса.

Сегодня, 26 июля, в утренней сессии в четвертьфинальном поединке весовой категории свыше 80 килограммов Иван Онищенко был сильнее представителя Омской области Темиржана Ракишева.

В вечерней сессии в категории до 70 килограммов Исмаил Ганижев победил боксера из Московской области Ивана Рубцова.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:19 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
боксбоксерыпервенство России

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

С 3 августа в Туле на ул. Ложевой изменится схема движения транспорта
С 3 августа в Туле на ул. Ложевой изменится схема движения транспорта
В Тульской области микроавтобус сбил скутериста
В Тульской области микроавтобус сбил скутериста
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.