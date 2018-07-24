3 августа в Туле закроют на ремонт участок дороги на ул. Ложевой

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24 июля в Туле начался ремонт дороги на ул. Ложевой — основной транспортной артерии Пролетарского округа.

После проведенных исследований специалисты признали состояние дорожного покрытия неудовлетворительным, а частично — аварийным. Так, на участке от ул. Калинина до Восточного обвода будет проведен капитальный ремонт.

На время проведения работ, с 3 августа, этот участок будет закрыт для движения транспорта с переводом на противоположную сторону.

Ориентировочный срок проведения работ на этом участке — две недели. Информация об изменении схемы движения транспорта появится на ближайших перекрестках уже в течение этой недели.

По словам заместителя начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Андрея Нагайцева, несоответствие дорожного покрытия современным нормам приводит к заторам и аварийным ситуациям:

Андрей Нагайцев - Нагрузка на эту дорогу очень высокая. Дороги, которые были построены в советское время, были рассчитаны на транспорт с нагрузкой на ось не более 5 тонн. На сегодняшний день перевозчики двигаются на машинах с нагрузкой до 40 тонн. Количество транспорта на этом участке превышает нормативный показатель — при максимальной нагрузке здесь проходит более 1000 авто в час.

Специалисты подрядной организации приступили к фрезерованию старого асфальтового покрытия на участке от ул. Пролетарской до ул. Кирова.

В ближайшее время планируется провести работы по укладке нижнего асфальтобетонного выравнивающего слоя, покрытия, частичной замене дорожного бортового камня, а также ремонту дождевых и смотровых люков на проезжей части.

Все ремонтные работы на ул. Ложевой планируют завершить к 1 сентября.

Как рассказал Myslo Андрей Нагайцев, в приемке объекта будут принимать участие сотрудники городской администрации, специалисты по дорожной отрасли, депутаты городской Думы, представители общественного совета, активы ТОСов и жители города. Срок гарантии на выполненные работы — 5 лет.