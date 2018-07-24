новости
новости
Регистрация
3 августа в Туле закроют на ремонт участок дороги на ул. Ложевой
Фото автора.

3 августа в Туле закроют на ремонт участок дороги на ул. Ложевой

Все работы планируется завершить к 1 сентября.

24 июля в Туле начался ремонт дороги на ул. Ложевой — основной транспортной артерии Пролетарского округа.

После проведенных исследований специалисты признали состояние дорожного покрытия неудовлетворительным, а частично — аварийным. Так, на участке от ул. Калинина до Восточного обвода будет проведен капитальный ремонт.

На время проведения работ, с 3 августа, этот участок будет закрыт для движения транспорта с переводом на противоположную сторону.

Ориентировочный срок проведения работ на этом участке — две недели. Информация об изменении схемы движения транспорта появится на ближайших перекрестках уже в течение этой недели.

По словам заместителя начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Андрея Нагайцева, несоответствие дорожного покрытия современным нормам приводит к заторам и аварийным ситуациям:

Андрей Нагайцев

- Нагрузка на эту дорогу очень высокая. Дороги, которые были построены в советское время, были рассчитаны на транспорт с нагрузкой на ось не более 5 тонн. На сегодняшний день перевозчики двигаются на машинах с нагрузкой до 40 тонн. Количество транспорта на этом участке превышает нормативный показатель — при максимальной нагрузке здесь проходит более 1000 авто в час.

Специалисты подрядной организации приступили к фрезерованию старого асфальтового покрытия на участке от ул. Пролетарской до ул. Кирова.

В ближайшее время планируется провести работы по укладке нижнего асфальтобетонного выравнивающего слоя, покрытия, частичной замене дорожного бортового камня, а также ремонту дождевых и смотровых люков на проезжей части.

Все ремонтные работы на ул. Ложевой планируют завершить к 1 сентября.

Как рассказал Myslo Андрей Нагайцев, в приемке объекта будут принимать участие сотрудники городской администрации, специалисты по дорожной отрасли, депутаты городской Думы, представители общественного совета, активы ТОСов и жители города. Срок гарантии на выполненные работы — 5 лет.

 

Ремонт дороги на ул. Ложевой осуществляется по программе «Безопасные и качественные дороги». Все средства — 41,4 млн рублей — выделены из федерального бюджета. На эти деньги будет отремонтировано все дорожное покрытие главной транспортной артерии Пролетарского округа. Подрядчик — АО «Регионстрой» — в настоящее время уже проводит ремонт дорог на ул. Чмутова, Мосина, Скуратовской, Ложевой, Марата, Вильямса, а также на Павшинском мосту.

Галерея
В Туле начался ремонт дороги по ул. Ложевой, Фото: 1
В Туле начался ремонт дороги по ул. Ложевой, Фото: 2
В Туле начался ремонт дороги по ул. Ложевой, Фото: 3
В Туле начался ремонт дороги по ул. Ложевой, Фото: 4
В Туле начался ремонт дороги по ул. Ложевой, Фото: 5
В Туле начался ремонт дороги по ул. Ложевой, Фото: 6
показать все фотографии
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 09:05 +3
Другие статьи по темам
Событие
Ремонт дорогперекроют движениеограничение движенияПролетарский округ
Люди
Андрей Нагайцев
Место
улица ЛожеваяТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

25 июля тульский «Арсенал» встретится с болельщиками
25 июля тульский «Арсенал» встретится с болельщиками
Погода в Туле 25 июля: дождь с грозой и порывистый ветер
Погода в Туле 25 июля: дождь с грозой и порывистый ветер
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.