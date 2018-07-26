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Погода в Туле 27 июля: до +32 градусов, умеренный ветер и дождь
Фото из архива MySlo

Погода в Туле 27 июля: до +32 градусов, умеренный ветер и дождь

Синоптики обещают облачность с прояснениями и давление ниже нормы.

Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо, за сутки – до 1 мм).

Ветер восточной четверти, до десяти метров в секунду. Температура воздуха ночью – от +15 до +20 градусов, днём – от +27 до +32. Атмосферное давление пониженное – 745-750 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +4
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