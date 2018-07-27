Тулячка выиграла в лотерею 2,5 млн рублей

Женщина потратит часть денег на родителей – повезет их на отдых в Крым.

Жительница Тульской области Надежда Е. выиграла в лотерею 2,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Столото». Женщина купила три лотерейных билета, один из них оказался счастливым.

Надежда участвует в лотереях довольно редко, но даже это не помешало ей выиграть крупный приз. Как рассказала победительница, сообщение о выигрыше оказалось для нее неожиданным.

– Я смотрела трансляцию тиража и пропустила одно число. Думала, что не выиграла, но на всякий случай решила перепроверить результаты. Как оказалось, не зря, — делится эмоциями женщина.

Надежда часть выигрыша потратит на родителей, исполнит их мечту — отвезет на отдых в Крым по новому мосту. Как распорядиться остальной частью выигрыша, тулячка еще не решила.