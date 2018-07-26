Администрация Тулы: столб с тротуара на улице Вильямса убрать нельзя
В непосредственной близости находятся телекоммуникационные сети и трубопровод.
Администрация Тулы прокомментировала ситуацию с ремонтом тротуара на улице Вильямса. Переносить столб с пешеходной дорожки – технически сложно и дорого:
«До проведения ремонта было проведено комиссионное обследование тротуара. С одной стороны столба располагается трубопровод диаметром 300 мм, с другой – телекоммуникационные сети. Решение вопроса является технически сложным и затратным, перенести столб не представляется возможным.
Работа подрядчика, который производит ремонт тротуара, будет скорректирована – пешеходную зону расширят справа, рядом с ограждением».
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