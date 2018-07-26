новости
новости
Регистрация
Администрация Тулы: столб с тротуара на улице Вильямса убрать нельзя

Администрация Тулы: столб с тротуара на улице Вильямса убрать нельзя

В непосредственной близости находятся телекоммуникационные сети и трубопровод.

Администрация Тулы прокомментировала ситуацию с ремонтом тротуара на улице Вильямса. Переносить столб с пешеходной дорожки – технически сложно и дорого:

«До проведения ремонта было проведено комиссионное обследование тротуара. С одной стороны столба располагается трубопровод диаметром 300 мм, с другой – телекоммуникационные сети. Решение вопроса является технически сложным и затратным, перенести столб не представляется возможным.

Работа подрядчика, который производит ремонт тротуара, будет скорректирована – пешеходную зону расширят справа, рядом с ограждением».

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:30 +2
Другие статьи по темам
Событие
ремонт тротуарастолб посреди тротуараремонт дорогблагоустройствоадминистрация Тулы
Место
Тулаулица Вильямса

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В России могут закрыть все визовые центры
В России могут закрыть все визовые центры
В Пролетарском районе Тулы 27 июля отключат воду
В Пролетарском районе Тулы 27 июля отключат воду
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.