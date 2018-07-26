Администрация Тулы: столб с тротуара на улице Вильямса убрать нельзя

В непосредственной близости находятся телекоммуникационные сети и трубопровод.

Администрация Тулы прокомментировала ситуацию с ремонтом тротуара на улице Вильямса. Переносить столб с пешеходной дорожки – технически сложно и дорого:

«До проведения ремонта было проведено комиссионное обследование тротуара. С одной стороны столба располагается трубопровод диаметром 300 мм, с другой – телекоммуникационные сети. Решение вопроса является технически сложным и затратным, перенести столб не представляется возможным.

Работа подрядчика, который производит ремонт тротуара, будет скорректирована – пешеходную зону расширят справа, рядом с ограждением».