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Ремонт тротуара по-тульски: на улице Вильямса посреди новой дорожки торчит столб
Фото Владимира Папенкова.

Ремонт тротуара по-тульски: на улице Вильямса посреди новой дорожки торчит столб

Туляк прислал фото в редакцию Myslo.

Туляк Владимир Папенков заметил странный участок тротуара по нечётной стороне улицы Вильямса:

Непонятно, почему нельзя было чуть сдвинуть дорожку для удобства пешеходов. Передвинуть целый столб – занятие непростое и, вероятнее всего, дорогостоящее, но как обходить фонарь прохожим, к примеру, с колясками?

В конце июня Myslo уже писал о ремонте дороги на ул. Вильямса, который проводится в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».

Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 14:26 +5
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