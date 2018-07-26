Фото Владимира Папенкова.
Ремонт тротуара по-тульски: на улице Вильямса посреди новой дорожки торчит столб
Туляк прислал фото в редакцию Myslo.
Туляк Владимир Папенков заметил странный участок тротуара по нечётной стороне улицы Вильямса:
Непонятно, почему нельзя было чуть сдвинуть дорожку для удобства пешеходов. Передвинуть целый столб – занятие непростое и, вероятнее всего, дорогостоящее, но как обходить фонарь прохожим, к примеру, с колясками?
В конце июня Myslo уже писал о ремонте дороги на ул. Вильямса, который проводится в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».
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