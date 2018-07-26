В Пролетарском районе Тулы 27 июля отключат воду

После ремонта возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

АО «Тулагорводоканал» сообщает, что в пятницу, 27 июля, с 10.00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Кирова, 137-161 (нечётн), 162, 166-180,

Глинки, 1, 2, 4, 6, 7,

Марата, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 164-180,

Строителей, 5,

пр-д Марата, 2.

Это связано с проведением ремонтных работ на пересечении ул. Кирова и Веневского шоссе. После ремонта возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.