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В Пролетарском районе Тулы 27 июля отключат воду

В Пролетарском районе Тулы 27 июля отключат воду

После ремонта возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

АО «Тулагорводоканал» сообщает, что в пятницу, 27 июля, с 10.00 до окончания работ  будет ограничена подача холодной воды по  следующим адресам:

  • ул. Кирова, 137-161 (нечётн), 162, 166-180,  
  • Глинки, 1, 2, 4, 6, 7,
  • Марата, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 164-180,
  • Строителей, 5,
  • пр-д Марата, 2.

Это связано с проведением ремонтных работ на пересечении ул. Кирова и Веневского шоссе. После ремонта возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:17 +3
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