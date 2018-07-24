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Тульские исправительные учреждения проверят после пыток в ярославской колонии

Тульские исправительные учреждения проверят после пыток в ярославской колонии

Соответствующее решение принято директором ФСИН России Геннадием Корниенко.

После скандала с пытками заключённых в Ярославле в каждом территориальном органе ФСИН будет создана комиссия по проверке случаев насилия за прошедший год.

Как сообщает Life со ссылкой на пресс-службу ведомства, такое решение было принято директором ФСИН Геннадием Корниенко. Поводом для таких мер стал инцидент в Ярославской области – там следователи задержали шестерых сотрудников местной исправительной колонии № 1 по подозрению в пытках осужденных.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:49 +1
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