Тульские исправительные учреждения проверят после пыток в ярославской колонии

После скандала с пытками заключённых в Ярославле в каждом территориальном органе ФСИН будет создана комиссия по проверке случаев насилия за прошедший год.

Как сообщает Life со ссылкой на пресс-службу ведомства, такое решение было принято директором ФСИН Геннадием Корниенко. Поводом для таких мер стал инцидент в Ярославской области – там следователи задержали шестерых сотрудников местной исправительной колонии № 1 по подозрению в пытках осужденных.