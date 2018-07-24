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Погода в Туле 25 июля: дождь с грозой и порывистый ветер

Погода в Туле 25 июля: дождь с грозой и порывистый ветер

Синоптики обещают до 25 градусов тепла и пониженное давление.

Согласно прогнозам Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается облачность с прояснениями.

Ночью и днём умеренный дождь (по данным сайта Метеоинфо, за сутки – до 5 мм), местами гроза.

Ветер восточный 5-10 м/с, при грозе порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью – до +19 градусов, днём – от 20 до 25 выше нуля. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +2
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