В селе Зайцево завершается строительство детского сада

Сегодня глава администрации Тулы Евгений Авилов побывал на строительной площадке детского сада в с. Зайцево и проверил ход работ.

По итогу Евгений Авилов поручил подрядчику убрать аварийные деревья с территории дошкольного учреждения.

Кроме этого он поручил предусмотреть благоустройство территории школы в селе.