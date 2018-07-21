В селе Зайцево завершается строительство детского сада
Евгений Авилов поручил подрядчику убрать аварийные деревья с территории дошкольного учреждения.
Сегодня глава администрации Тулы Евгений Авилов побывал на строительной площадке детского сада в с. Зайцево и проверил ход работ.
По итогу Евгений Авилов поручил подрядчику убрать аварийные деревья с территории дошкольного учреждения.
Кроме этого он поручил предусмотреть благоустройство территории школы в селе.
Напомним, в с. Зайцево продолжается строительство детского сада. В настоящее время подрядчик ведет работы по внутренней отделке помещений, завершает фасадные работы, ведет благоустройство прилегающей территории, выполняет установку прогулочных веранд, асфальтирование территории под дальнейшее обустройство спортивной зоны и установку МАФ.
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