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В селе Зайцево завершается строительство детского сада

В селе Зайцево завершается строительство детского сада

Евгений Авилов поручил подрядчику убрать аварийные деревья с территории дошкольного учреждения.

Сегодня глава администрации Тулы Евгений Авилов побывал на строительной площадке детского сада в с. Зайцево и проверил ход работ.
 
По итогу Евгений Авилов поручил подрядчику убрать аварийные деревья с территории дошкольного учреждения.
 
 
Кроме этого он поручил предусмотреть благоустройство территории школы в селе.
 
Напомним, в с. Зайцево продолжается строительство детского сада. В настоящее время подрядчик ведет работы по внутренней отделке помещений, завершает фасадные работы, ведет благоустройство прилегающей территории, выполняет установку прогулочных веранд, асфальтирование территории под дальнейшее обустройство спортивной зоны и установку МАФ.

 

сегодня, в 19:11 +2
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